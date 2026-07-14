Nella notte del 10 luglio a Camaiore, un ciclista di 44 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani e picchiato a sangue. L'uomo è stato operato d’urgenza per le ferite riportate. Quattro giovani sono stati denunciati per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso. La polizia ha identificato e consegnato alla procura i responsabili dell’aggressione.

È di quattro persone denunciate per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso il bilancio dell’episodio avvenuto nella notte del 10 luglio a Camaiore, dove un ciclista di 44 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani. I responsabili sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dopo essersi presentati spontaneamente alla Polizia di Viareggio. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella notte di venerdì 10 luglio, quando la vittima, un ciclista residente a Camaiore, stava percorrendo la strada verso la frazione collinare di Monteggiori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ciclista picchiato a sangue a Camaiore e operato d'urgenza, 4 giovani confessano: denunciati

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Temi più discussi: Ciclista picchiato, denunciati 4 ragazzi, 2 sono minorenni; Ciclista picchiato da un gruppo di ragazzi: i quattro si sono costituiti, due sono minorenni; Ciclista aggredito a Monteggiori, il racconto della soccorritrice; Camaiore, si costituiscono i quattro aggressori del ciclista a Monteggiori.

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