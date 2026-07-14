Ciclista picchiato a sangue a Camaiore e operato d' urgenza 4 giovani confessano | denunciati

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte del 10 luglio a Camaiore, un ciclista di 44 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani e picchiato a sangue. L'uomo è stato operato d’urgenza per le ferite riportate. Quattro giovani sono stati denunciati per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso. La polizia ha identificato e consegnato alla procura i responsabili dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È di quattro persone denunciate per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso il bilancio dell’episodio avvenuto nella notte del 10 luglio a Camaiore, dove un ciclista di 44 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani. I responsabili sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dopo essersi presentati spontaneamente alla Polizia di Viareggio. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella notte di venerdì 10 luglio, quando la vittima, un ciclista residente a Camaiore, stava percorrendo la strada verso la frazione collinare di Monteggiori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

ciclista picchiato a sangue a camaiore e operato d urgenza 4 giovani confessano denunciati
© Virgilio.it - Ciclista picchiato a sangue a Camaiore e operato d'urgenza, 4 giovani confessano: denunciati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ciclista aggredito, spinto a terra e poi preso a calci: operato d’urgenzaUn ciclista di 44 anni è stato aggredito nella notte mentre saliva verso Monteggiori.

Pestarono un ciclista in Versilia, 4 giovani si costituiscono, due sono minori: denunciatiQuattro giovani, di cui due minorenni, si sono presentati in commissariato a Viareggio e sono stati denunciati dalla polizia.

Temi più discussi: Ciclista picchiato, denunciati 4 ragazzi, 2 sono minorenni; Ciclista picchiato da un gruppo di ragazzi: i quattro si sono costituiti, due sono minorenni; Ciclista aggredito a Monteggiori, il racconto della soccorritrice; Camaiore, si costituiscono i quattro aggressori del ciclista a Monteggiori.

ciclista picchiato a sangueCiclista picchiato a sangue a Camaiore e operato d'urgenza, 4 giovani confessano: denunciatiQuattro giovani denunciati per aggressione a un ciclista a Camaiore: identificati grazie alle telecamere e alla confessione spontanea. virgilio.it

ciclista picchiato a sangueCiclista aggredito dal branco a Camaiore, picchiato finisce in ospedaleUna violenza improvvisa e apparentemente scatenata da motivi banali. Un ciclista di 44 anni è stato brutalmente aggredito a Santa Lucia, nel comune di Camaiore, da un gruppo di quattro giovani che, se ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web