Quattro giovani si sono costituiti presso il commissariato di Viareggio, due di loro minorenni accompagnati dai genitori. Sono accusati di aver aggredito un ciclista di 44 anni durante la notte tra giovedì e venerdì, mentre percorreva la strada verso Monteggiori. La polizia ha formalizzato le denunce nei loro confronti. I quattro sono stati identificati e ascoltati dagli investigatori.

Viareggio, 13 luglio 2026 – Alla fine si sono presentati al commissariato di Viareggio. I quattro giovani – di cui due minorenni accompagnati dai genitori – accusati di aver aggredito nella notte tra giovedì e venerdì scorsi un ciclista di 44 anni che percorreva la strada per Monteggiori, sono stati denunciati dalla polizia. I quattro denunciati, un quinto non si è costituito. I quattro si sono presentati ieri sera, 12 luglio, al commissariato di Viareggio, venendo poi denunciati per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso. “Sentendosi ormai braccati, i quattro ragazzi hanno deciso di cedere”, si spiega in una nota diffusa dalla questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista picchiato da un gruppo di ragazzi: i quattro si sono costituiti, due sono minorenni

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