Tra un luogo dove si balla e un vero locale da ballo c’è una differenza che spesso il pubblico non vede. Non è la musica, non sono le luci e nemmeno il Dj. È la sicurezza. Dietro una serata di divertimento ci sono autorizzazioni, verifiche tecniche, controlli sulle capienze, impianti antincendio, vie di fuga, piani di emergenza, personale dedicato e una lunga serie di prescrizioni che fanno dei locali da ballo autorizzati una delle realtà più regolamentate del mondo dell’intrattenimento. Per rendere ancora più visibile questo impegno nasce ’ Qui si balla in sicurezza ’, progetto promosso dal Silb-Fipe Confcommercio a livello nazionale. Le vetrofanie della campagna arriveranno anche in provincia di Grosseto e saranno distribuite ai locali associati Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Si balla sicuri". Una vetrofania nei locali

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