L'indagine della Procura di Milano su un presunto sistema di "escort di lusso" in alcuni locali della movida ha riacceso il dibattito sul tema della prostituzione. L'inviato di "Dritto e rovescio" ha varcato il confine con l'Austria dove la pratica, vietata in Italia dalla Legge Merlin del 1958, è equiparata a una professione a tutti gli effetti legalizzata., In una casa per appuntamenti a Hohenthurn, villaggio della Carinzia a cinque chilometri dal Friuli-Venezia Giulia, le notti a "luci rossi" sono ordinaria amministrazione. L'inviato, munito di telecamera nascosta, si finge un cliente interessato a effettua il check-in, come in un qualsiasi albergo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Austria, nei locali dove fare la escort è una professione legalizzata: "Esami tutti i mesi e contributi in regola"

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