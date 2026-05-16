Nas nei bar e nei locali della provincia di Latina | multe sequestri e due attività sospese

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Latina, sono state condotte operazioni di controllo nei bar e nei locali pubblici, portando al sequestro di alcuni prodotti e alla sanzione di esercizi commerciali. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità nella tracciabilità degli alimenti, presenza di prodotti scaduti e condizioni igieniche non conformi alle normative. Due attività sono state sospese temporaneamente, mentre sono state elevate diverse multe per violazioni delle procedure Haccp. Le autorità hanno continuato a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

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Latina, 16 maggio 2026 – Irregolarità nella tracciabilità degli alimenti, carenze igieniche, prodotti scaduti e violazioni delle procedure Haccp. È quanto emerso dai controlli condotti dai carabinieri del Nas di Latina, con il supporto delle stazioni territoriali dell’Arma, in diversi esercizi commerciali della provincia pontina attivi nella somministrazione di alimenti e bevande. Il risultato dell’attività ispettiva è stato di 14mila euro di sanzioni amministrative, circa 100 chili di prodotti alimentari sequestrati e avviati alla distruzione e due attività sospese con effetto immediato. Verifiche nei panifici dell’area nord. Una parte dei controlli ha riguardato alcuni panifici dell’area nord della provincia di Latina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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