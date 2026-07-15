Un automobilista si è ritrovato con il furgone al Rifugio Dordona, a circa 1960 metri di quota, dopo aver seguito le indicazioni di Google Maps. La navigazione satellitare lo ha condotto su una strada non asfaltata e sconosciuta, portandolo fino a quella posizione. La scelta di affidarsi al navigatore ha portato a questa situazione imprevista, senza altre complicazioni.

Affidarsi ai navigatori satellitari è ormai un’abitudine per milioni di automobilisti, ma seguire le indicazioni non sempre porta alla meta desiderata. È quanto accaduto venerdì scorso in località Fusine, piccolo centro della provincia di Sondrio, dove un furgone di Mondo Convenienza diretto a Valleve è arrivato invece fino alla zona del Rifugio Dordona, situato a circa 1.960 metri di altitudine. L’episodio è stato documentato dai gestori del rifugio, che hanno condiviso sui social un video diventato rapidamente virale. Con ogni probabilità, l’autista si è affidato al navigatore impostando la destinazione e seguendo il percorso suggerito, senza immaginare che la strada scelta non fosse adatta a un veicolo commerciale di quelle dimensioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Google.

© Ilfattoquotidiano.it - Si affida a Google Maps e finisce con il furgone al Rifugio Dordona, a circa 1960 metri di altitudine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Google Maps diventa un videogioco? Google trasforma Street View in mondi esplorabili (quando in Europa?)Google ha annunciato che Street View sarà trasformato in un videogioco esplorabile, con l’obiettivo di creare ambienti interattivi basati sulle...

Il segreto dei piccioni? Una bussola nel fegato (mentre noi ci perdiamo anche con Google Maps).Gli uccelli migratori usano un meccanismo di orientamento che coinvolge una bussola interna situata nel fegato.

Argomenti più discussi: Il corriere si fida ciecamente di Google Maps e finisce sul Passo Dordona; Il navigatore lo manda in quota: furgone carico di mobili arriva fino al Passo Dordona; Smartphone stabile in auto con il supporto magnetico UGREEN: ora costa meno di 10€.

Classificazione SEO di Google(TG:e10838).dow - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Essere vicino a un ospedale è utile nella vita di tutti i giorni ma negativo in un'apocalisse zombie. Cosa è negativo nella vita di tutti i giorni ma positivo in un'apocalisse? reddit