Google ha annunciato che Street View sarà trasformato in un videogioco esplorabile, con l’obiettivo di creare ambienti interattivi basati sulle immagini reali. La novità sarà disponibile in Europa, anche se non sono state ancora comunicate date precise di rilascio. Per anni Google Maps è stato usato per visitare virtualmente quartieri di grandi città o zone remote, e ora questa funzione punta a rendere più immersivi e ludici gli spostamenti digitali.

Per anni Google Maps è stato il posto dove finire a guardare strade di Tokyo, quartieri di New York o paesini dimenticati nel nulla per semplice curiosità o per girare il mondo pur stando chiusi in cameretta. Adesso Google sembra voler spingere quella esperienza molto oltre. Durante il Google IO 2026, l’azienda ha mostrato una delle demo più particolari viste negli ultimi mesi nel settore AI: una funzione sperimentale che collega Street View a Project Genie, il modello generativo sviluppato da Google DeepMind, trasformando luoghi reali in ambienti navigabili in stile videogioco. La logica è sorprendentemente semplice. Si sceglie un punto su... 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Google Maps diventa un videogioco? Google trasforma Street View in mondi esplorabili (quando in Europa?)

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Come ottenere una google maps api? reddit

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