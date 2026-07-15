Shabel, nome d’arte che significa “tigre” in somalo, ha pubblicato un brano che parla delle ragazze che cercano di emergere sui social e delle sfide legate alla salute mentale della Generazione Z. La canzone affronta temi come il desiderio di visibilità e le pressioni quotidiane, con un tono diretto e sincero. La cantante si identifica con l’immagine della tigre, simbolo di forza e rivincita, e la sua musica riflette questa energia.

Si fa chiamare Shabel, che in somalo significa tigre, perché rappresenta "la rivincita, un'energia forte, soprattutto quella femminile", oltre a essere il suo animale totem. All'anagrafe è Chiaraginevra Gariboldi, cantautrice milanese classe 2000. “Amore X le riviste”, il suo nuovo singolo, racconta la sessualità femminile ribaltando gli stereotipi. “Ho giocato molto con questo singolo: uso spesso l’ironia, uno strumento che uso spesso per affrontare temi delicati, soprattutto per la mia generazione, rendendoli più accessibili e pop. Mi piace pensare di essere leggera, ma mai superficiale. In questo brano ho voluto ribaltare una narrazione a cui siamo abituati: quella del maschio alfa che seduce le ragazze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Shabel: “Le ragazze che ci provano, diventare virali sui social, la salute mentale: così canto la Gen Z”

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