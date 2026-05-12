Smartphone social e salute mentale | così il mondo sta perdendo i suoi adolescenti

Gli adolescenti di oggi sono cresciuti immersi nello smartphone e nei social media, strumenti che hanno rivoluzionato il modo di comunicare e relazionarsi. Questa generazione, che non ha vissuto tempi senza connessione digitale, trascorre molte ore davanti agli schermi, spesso condividendo momenti e pensieri online. L'uso intensivo di queste piattaforme ha portato a discussioni sulla loro influenza sulla salute mentale dei giovani, che possono essere più esposti a certi rischi.

C’è una generazione che non ha conosciuto cabine telefoniche, pomeriggi irreperibili o amicizie costruite suonando al citofono. È cresciuta con uno schermo acceso in mano, con una notifica come primo buongiorno e un algoritmo come compagno quotidiano. Una generazione connessa ventiquattr’ore su ventiquattro, teoricamente più vicina al mondo che mai, ma che paradossalmente si scopre sempre più sola, più fragile, più ansiosa. E oggi i numeri raccontano qualcosa che non può più essere liquidato come un semplice cambio di abitudini: siamo davanti a una vera emergenza sanitaria, educativa e sociale, che dagli ospedali pediatrici alle scuole, dalle famiglie ai governi, sta ridisegnando il volto dell’adolescenza contemporanea.🔗 Leggi su Follow.it

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