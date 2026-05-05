La Gen Z ha sdoganato lo psicologo | per un giovane su due è la norma Cosa dicono i dati sulla salute mentale in Italia

«Non fare la vittima», «non serve piangere», «devi essere forte». Sono i mantra con cui intere generazioni hanno instradato l’educazione emotiva di figli, parenti e amici. Ed è un’eredità che, nonostante continui a passare tuttora, oggi, finalmente, inizia a mostrare le prime crepe. Secondo il report MINDex 2026, il barometro del benessere mentale realizzato da Unobravo con Ipsos Doxa, l’Italia è una nazione che sta imparando a parlare, ma che ha ancora paura di chiedere aiuto. Solo 2 italiani su 10 hanno avuto genitori capaci di dare un nome alle emozioni. Il 58%, invece, dichiara che è stato scoraggiato a esprimere le proprie emozioni. Generazione Z vs Baby Boomer: il crollo del silenzio.🔗 Leggi su Open.online

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