Sgomberato il campo rom abusivo sotto il ponte della tangenziale Ovest
La polizia locale ha smantellato un accampamento abusivo con 14 persone, tra uomini e donne, sotto il ponte della tangenziale ovest. L’intervento ha portato allo sgombero del campo rom che si trovava in quella zona. Nessuna persona è rimasta sul posto dopo l’operazione. Non sono stati segnalati incidenti o resistenze durante le operazioni di sgombero. La zona è stata messa in sicurezza e liberata dall’accampamento illegale.
Smantellato accampamento abusivo sotto il ponte della tangenziale ovest. Ci vivevano in 14, tra uomini e donne. Nuovo intervento della polizia locale di Rozzano: gli agenti ieri mattina all’alba hanno sgomberato un accampamento composto da sette baracche costruite con materiali di fortuna, ma attrezzate con gruppi elettrogeni, collegamenti elettrici, punti di approvvigionamento dell’acqua. All’arrivo delle pattuglie, gli occupanti avevano già lasciato l’area. Secondo gli ultimi accertamenti della polizia locale, nell’insediamento vivevano stabilmente 14 persone appartenenti a una comunità nomade. Concluso lo sgombero, è stata avviata la bonifica dell’area con la demolizione delle strutture abusive e la rimozione dei rifiuti, restituendo decoro a una zona da tempo in forte degrado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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