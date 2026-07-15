sgomberato il campo rom abusivo sotto il ponte della tangenziale ovest

Notizia in breve

La polizia locale ha smantellato un accampamento abusivo con 14 persone, tra uomini e donne, sotto il ponte della tangenziale ovest. L’intervento ha portato allo sgombero del campo rom che si trovava in quella zona. Nessuna persona è rimasta sul posto dopo l’operazione. Non sono stati segnalati incidenti o resistenze durante le operazioni di sgombero. La zona è stata messa in sicurezza e liberata dall’accampamento illegale.