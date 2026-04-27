Sgomberato un accampamento abusivo sotto il ponte alle Albere

Durante un servizio di controllo del territorio, le forze dell'ordine di Trento hanno individuato un accampamento non autorizzato sotto uno dei ponti dell’Adige, vicino alla pista ciclabile del quartiere Le Albere. La segnalazione dei cittadini ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno successivamente proceduto allo sgombero dell’area. L’operazione si è conclusa con la rimozione di tende e materiali lasciati nell’area.

La polizia di Trento, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione dei cittadini ha individuato un accampamento abusivo sotto uno dei ponti dell’Adige nei pressi della pista ciclabile del quartiere Le Albere.Come riporta LaPresse, a quel punto squadra mobile, reparto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Lotta all’abusivismo. E’ stato sgomberato l’accampamento sotto il ponte di TennaE’ scattata ieri mattina l’operazione “piazza pulita”, per lo sgombero delle baraccopoli, delle occupazioni abusive e delle aree borderline, disposta... Roma: rimosso accampamento abusivo sotto ponte Nomentana della tangenzialeBonifica in corso sulla Tangenziale Est di Roma: rimossi rifiuti e baracche in un'operazione congiunta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: ? Sgomberato un accampamento abusivo sotto i ponti in città. E c'è chi finisce al Cpr; Miracolo fiorentino: dopo la denuncia, sgomberato l’accampamento abusivo sul Gasometro; Eboli, smantellato accampamento abusivo sulla Litoranea: scattano le sanzioni; Ex gasometro, scatta il blitz. Via accampamenti e rifiuti: Adesso attenzione alta. Eboli, operazione Spartifuoco: smantellato accampamento abusivo sulla LitoraneaIntervento della Guardia Agroforestale e della Polizia Municipale a Eboli: rimosso insediamento abusivo tra la vegetazione della Litoranea. Verbali e bonifica in corso ... infocilento.it Sgombero a Villa Ceci. Ordinanza per demolire un accampamento abusivoA Villa Ceci c’è un accampamento abusivo e la sindaca Serena Arrighi ordina lo sgombero immediato. È dallo scorso anno che la proprietà del terreno occupato abusivamente fa denuncia ai carabinieri per ... lanazione.it BLOCCO AUTOSTRADA A12 AD UTRECHT, 400 ARRESTI La polizia olandese ha sgomberato una protesta climatica sull’autostrada A12, nei pressi di Utrecht, dove centinaia di attivisti hanno bloccato il traffico per ore contro i sussidi ai combustibili fossili. L’ - facebook.com facebook Sgomberato stabile a Roma, 'occupato da 14 anni, diventerà uno studentato'. L'immobile in via del Macao di proprietà di Lazio Disco. La soddisfazione di Ciacciarelli #ANSA x.com