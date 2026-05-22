Una vasta operazione di sgombero e bonifica si è svolta ieri sotto al ponte all’Indiano all’Argingrosso, interessando un’area di circa 10.000 metri quadrati. Le autorità hanno rimosso un villaggio abusivo, e nelle operazioni sono stati coinvolti i servizi per la presa in carico di coloro che vi abitavano. L’intervento ha riguardato la rimozione di strutture e materiali presenti nell’insediamento illegale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali.

di Carlo Casini FIRENZE Una maxioperazione di sgombero, bonifica e presa in carico di chi ci viveva, quella iniziata ieri sotto al ponte all’Indiano all’Argingrosso. Che nella campagna malsana tra Arno e Greve spuntino baraccopoli come funghi, che sia rifugio di emarginati, non è una novità; neppure lo è che qui da secoli la città esili chi non vuol vedere nel salotto e ci vada chi non vuol farsi vedere dalla città con gli scarichi di rifiuti. Lo ricorda il toponimo di Sardigna, in antica accezione di terra insalubre, malarica, discarica di rifiuti, carogne di bestiame e appestati. Si ha vaga percezione del degrado abbassando lo sguardo quando si corre veloce sull’Indiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indiano, stop alla baraccopoli. Sgomberato il villaggio abusivo. Maxi bonifica in 10mila metri quadri

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