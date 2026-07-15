Sfida Inghilterra-Argentina | dal rosso a Rattin alla ‘Mano de Dios’ e Beckham la disputa che dura da sessant’anni

Il confronto tra Inghilterra e Argentina nel calcio internazionale ha una storia lunga e caratterizzata da episodi controversi. Tra questi, il cartellino rosso mostrato a Rattin durante un match del 1966, la ‘Mano de Dios’ di Maradona nel 1986 e il fallo di Beckham nel 1998. Questi eventi sono stati oggetto di discussione e hanno contribuito a definire la rivalità tra le due nazionali. La partita del 2026 ha segnato la prima vittoria argentina contro l’Inghilterra in una competizione ufficiale da diversi decenni.

Atlanta, 15 luglio 2026 – Lionel Messi ha 39 anni, ha giocato contro praticamente ogni nazionale del pianeta, ha vinto un Mondiale e insegue il bis. C'è però una casella che, fino a stasera, era rimasta vuota nel suo palmarès di avversari: l'Inghilterra. Non l'ha mai affrontata in una gara ufficiale né in un'amichevole con la maglia dell'Argentina maggiore. Ci sono voluti oltre sessant'anni di rivalità, cinque precedenti mondiali carichi di veleno e una semifinale ad Atlanta perché il destino mettesse finalmente Messi di fronte ai Tre Leoni. Alle 21 italiane, Mercedes-Benz Stadium, in palio la finale di New York contro la Spagna. E aleggia,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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