La mano de Dios? Un furto Pub e pinguini | Argentina-Inghilterra vista dalle Falkland

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Allo Stanley Stadium sono romantici: pensano ci sia più gusto ad attaccare verso la porta che dà le spalle all’Inghilterra, la madrepatria. Nelle Isole Falkland – Malvinas per gli argentini, un arcipelago di rocce e burrasche battuto dai pinguini – si gioca a pallone per divertimento: il maggiore Daniel Biggs, comandante delle forze armate, è l’allenatore della "nazionale", i giocatori lavorano al porto o nell’esercito e il campionato è amatoriale, ma mercoledì i tremila volti di un’isola martoriata dalla storia e dal vento si raduneranno allo Stanley Arms per tifare l’Inghilterra con l’Union Jack intorno al collo: "Appuntamento alle nostre 15, come a Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la mano de dios un furto pub e pinguini argentina inghilterra vista dalle falkland
© Gazzetta.it - "La mano de Dios? Un furto". Pub e pinguini: Argentina-Inghilterra vista dalle Falkland
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inghilterra-Argentina, dalle Falkland alla Mano de Dios: Bellingham-Messi vale la finale mondialeDurante la partita tra Inghilterra e Argentina, sono stati ricordati eventi storici legati a incontri passati.

Dalle Falkland a Maradona. Inghilterra-Argentina, 40 anni dopoUn match tra Inghilterra e Argentina si svolge a Miami, 12 luglio 2026, 40 anni dopo la finale dei Mondiali del 1986.

Temi più discussi: Argentina-Inghilterra, sfida senza pace: dalle Falkland alla Mano de Dios; E ora Argentina e Inghilterra preparano la semifinale. Dalla guerra delle Malvinas alla Mano de Dios, ecco perché sarà sangue, sudore e lacrime in 90 minuti; Dalle Falkland alla Mano de Dios, perché Argentina-Inghilterra non è solo una questione di calcio; Inghilterra-Argentina, dalle Falkland alla Mano de Dios: Bellingham-Messi vale la finale mondiale.

argentina inghilterra la mano de diosLa guerra delle Falkland, il furto del secolo, la mano de Dios: perché Inghilterra-Argentina non è solo una partitaNo, questa non poteva mancare nel Mondiale dei risultati appesi ai cavi delle telecamere, dei virus senza nome, dei visti d'ingresso negati, delle squalifiche cancellate a circuito chiuso ... ilmessaggero.it

argentina inghilterra la mano de diosE ora Argentina e Inghilterra preparano la semifinale. Dalla guerra delle Malvinas alla Mano de Dios, ecco perché sarà sangue, sudore e lacrime in 90 minutiChi non salta è inglese cantavano gli argentini alla fine della sofferta vittoria con la Svizzera. I tifosi, lo fanno d’abitudine, anche se non devono giocare contro l’Inghilterra. Figuratevi mercol ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web