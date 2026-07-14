Allo Stanley Stadium sono romantici: pensano ci sia più gusto ad attaccare verso la porta che dà le spalle all’Inghilterra, la madrepatria. Nelle Isole Falkland – Malvinas per gli argentini, un arcipelago di rocce e burrasche battuto dai pinguini – si gioca a pallone per divertimento: il maggiore Daniel Biggs, comandante delle forze armate, è l’allenatore della "nazionale", i giocatori lavorano al porto o nell’esercito e il campionato è amatoriale, ma mercoledì i tremila volti di un’isola martoriata dalla storia e dal vento si raduneranno allo Stanley Arms per tifare l’Inghilterra con l’Union Jack intorno al collo: "Appuntamento alle nostre 15, come a Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La mano de Dios? Un furto". Pub e pinguini: Argentina-Inghilterra vista dalle Falkland

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