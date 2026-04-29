Rocca delle Caminate aperta per il ponte del Primo maggio

Durante il fine settimana del Primo maggio, la Rocca delle Caminate rimarrà aperta per le visite. L'apertura include sia il venerdì 1 maggio che i giorni di sabato 2 e domenica 3 maggio, offrendo l'opportunità di visitare il castello durante tutto il weekend festivo. La struttura sarà accessibile ai visitatori in queste date, senza interruzioni o chiusure.

Sempre aperta Rocca delle Caminate per le visite nel week end della Festa dei Lavoratori. Oltre a sabato 2 e domenica 3 maggio il castello sarà aperto anche venerdì 1 maggio. Gli orari di visita sono i soliti: dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. Le tariffe d’ingresso sono le.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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