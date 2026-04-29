Rocca delle Caminate aperta per il ponte del Primo maggio

Da forlitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana del Primo maggio, la Rocca delle Caminate rimarrà aperta per le visite. L'apertura include sia il venerdì 1 maggio che i giorni di sabato 2 e domenica 3 maggio, offrendo l'opportunità di visitare il castello durante tutto il weekend festivo. La struttura sarà accessibile ai visitatori in queste date, senza interruzioni o chiusure.

Sempre aperta Rocca delle Caminate per le visite nel week end della Festa dei Lavoratori. Oltre a sabato 2 e domenica 3 maggio il castello sarà aperto anche venerdì 1 maggio. Gli orari di visita sono i soliti: dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. Le tariffe d’ingresso sono le.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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