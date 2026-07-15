Settant’anni di produzione I titolari | Mai arresi

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ditta Pugi Group, specializzata nella produzione di macchine per la preparazione dei tessuti, ha celebrato i settant’anni di attività. Fondata circa sette decenni fa, l’azienda è rimasta nelle mani della stessa famiglia, passando attraverso quattro generazioni. I titolari hanno dichiarato di non aver mai mollato, sottolineando la tenacia nel corso degli anni. La lunga storia aziendale testimonia continuità e dedizione nel settore tessile.

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La ditta Pugi Group, che produce macchine per la preparazione dei tessuti, festeggia i suoi settant’anni di vita, un percorso di due terzi di secolo che ha attraversato quattro generazioni della stessa famiglia. Da un anno e mezzo la Pugi Group ha il suo stabilimento a Montale dove si è trasferita dalla precedente sede di Capalle nel Comune di Campi Bisenzio. La ditta attualmente condotta da Alberto Pugi insieme a suo figlio Alessio si è stabilita in via Gramsci dopo aver ristrutturato e ammodernato una porzione del complesso industriale di uno storico carbonizzo da tempo dismesso. La ditta è stata fondata nel 1956 da Sergio Pugi, il nonno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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