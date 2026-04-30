Sar Trasporti Ravenna | Settant’anni di storia e servizi in evoluzione
La società cooperativa Sar Trasporti di Ravenna festeggia settant’anni di attività, un traguardo che testimonia la sua presenza nel settore dei trasporti. Recentemente, affronta le sfide derivanti dagli eventi geopolitici internazionali e dall’aumento dei costi dell’energia, mantenendo comunque una posizione stabile nel mercato. La cooperativa ha adattato i propri servizi nel corso degli anni, continuando a operare nel rispetto delle normative vigenti.
Deve fronteggiare gli eventi geopolitici internazionali e soprattutto il caro-energia, ma regge bene il mercato la società cooperativa Sar Trasporti di Ravenna. Sar Trasporti nasce nella primavera del 1956 quando quindici autotrasportatori artigiani decisero di riunirsi e dar luce ad un consorzio professionalmente qualificato, perseguendo gli obiettivi di qualità, efficienza ed innovazione. Sar Trasporti dispone di mezzi per il trasporto merci su gomma o intermodale, per traffici nazionali ed internazionali. In totale, come spiega il presidente di Sar Trasporti Raffaele Protti, la società può contare su 60 soci e gestisce 110 mezzi (di cui 15 di proprietà della coop), che percorrono ciascuno mediamente poco meno di 100mila km l’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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