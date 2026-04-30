La società cooperativa Sar Trasporti di Ravenna festeggia settant’anni di attività, un traguardo che testimonia la sua presenza nel settore dei trasporti. Recentemente, affronta le sfide derivanti dagli eventi geopolitici internazionali e dall’aumento dei costi dell’energia, mantenendo comunque una posizione stabile nel mercato. La cooperativa ha adattato i propri servizi nel corso degli anni, continuando a operare nel rispetto delle normative vigenti.

Deve fronteggiare gli eventi geopolitici internazionali e soprattutto il caro-energia, ma regge bene il mercato la società cooperativa Sar Trasporti di Ravenna. Sar Trasporti nasce nella primavera del 1956 quando quindici autotrasportatori artigiani decisero di riunirsi e dar luce ad un consorzio professionalmente qualificato, perseguendo gli obiettivi di qualità, efficienza ed innovazione. Sar Trasporti dispone di mezzi per il trasporto merci su gomma o intermodale, per traffici nazionali ed internazionali. In totale, come spiega il presidente di Sar Trasporti Raffaele Protti, la società può contare su 60 soci e gestisce 110 mezzi (di cui 15 di proprietà della coop), che percorrono ciascuno mediamente poco meno di 100mila km l’anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sar Trasporti Ravenna: "Settant’anni di storia e servizi in evoluzione"

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