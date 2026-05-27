I settant’anni di Silla tra impresa e solidarietà

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'azienda ha festeggiato i suoi settant’anni di attività, segnando un traguardo che coinvolge anche il settore edilizio e il territorio locale. L’evento ha portato all’attenzione temi come le relazioni tra imprese e comunità, oltre alla solidarietà e alle evoluzioni nel settore delle costruzioni. La celebrazione ha evidenziato come un’azienda possa essere parte integrante di un tessuto sociale, mantenendo un ruolo attivo nel tempo attraverso iniziative di solidarietà e adattamenti alle trasformazioni del mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un anniversario aziendale che diventa anche occasione per parlare di territorio, relazioni, solidarietà e trasformazione del settore edilizio. Silla celebra nel 2026 i suoi 70 anni di attività con un calendario di iniziative diffuse nelle province in cui il gruppo è presente, coinvolgendo dipendenti, clienti, imprese, partner e comunità locali. Il programma è iniziato domenica con un grande pranzo aziendale organizzato al Castello di Fossadalbero. All’evento hanno partecipato 430 persone, tra gli oltre 200 collaboratori e i rispettivi familiari, in un momento pensato non solo come celebrazione, ma anche come riconoscimento del valore umano costruito nel tempo attorno a Silla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i settant8217anni di silla tra impresa e solidariet224
© Ilrestodelcarlino.it - I settant’anni di Silla tra impresa e solidarietà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Quando il bar profuma di casa: settant’anni di Oscar tra “Super” e clienti-amici

Toscana - Stati Uniti: un ponte tra cultura, impresa e solidarietàIl Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha accolto un evento internazionale con protagonisti rappresentanti della Toscana e degli Stati Uniti.

Si parla di: I settant’anni di Silla tra impresa e solidarietà.

I settant’anni di una giovane Corte costituzionaleTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Al Quirinale si è svolta ieri la cerimonia per i settant’anni della Corte costituzionale. corriere.it

I settant’anni di Dario Scotti: Al servizio della mia cittàPavia. Se Angelo Scotti, sul finire dell’Ottocento, non avesse anteposto la passione per la coltivazione del riso a quella della costruzione di biciclette in quel di Villanterio, oggi Pavia non ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web