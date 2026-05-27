Un'azienda ha festeggiato i suoi settant’anni di attività, segnando un traguardo che coinvolge anche il settore edilizio e il territorio locale. L’evento ha portato all’attenzione temi come le relazioni tra imprese e comunità, oltre alla solidarietà e alle evoluzioni nel settore delle costruzioni. La celebrazione ha evidenziato come un’azienda possa essere parte integrante di un tessuto sociale, mantenendo un ruolo attivo nel tempo attraverso iniziative di solidarietà e adattamenti alle trasformazioni del mercato.

Un anniversario aziendale che diventa anche occasione per parlare di territorio, relazioni, solidarietà e trasformazione del settore edilizio. Silla celebra nel 2026 i suoi 70 anni di attività con un calendario di iniziative diffuse nelle province in cui il gruppo è presente, coinvolgendo dipendenti, clienti, imprese, partner e comunità locali. Il programma è iniziato domenica con un grande pranzo aziendale organizzato al Castello di Fossadalbero. All’evento hanno partecipato 430 persone, tra gli oltre 200 collaboratori e i rispettivi familiari, in un momento pensato non solo come celebrazione, ma anche come riconoscimento del valore umano costruito nel tempo attorno a Silla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I settant’anni di Silla tra impresa e solidarietà

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