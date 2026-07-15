Sestri Levante tragedia in piscina | capelli impigliati nel bocchettone 13enne in condizioni gravissime
Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita in una piscina di Sestri Levante dopo che i suoi capelli si sono impigliati in un bocchettone. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente si è verificato durante un’attività in vasca, e le autorità stanno indagando sulle cause. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali misure di sicurezza presenti all’interno della struttura.
Un'altra tragedia in piscina. Ancora un bocchettone che mette a repentaglio la vita di una ragazza di 13 anni. Un dramma che arriva da Sestri Levante, in Liguria. La giovane ora è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio all'interno della piscina dei Bagni Segesta, sul lungomare Descalzo. Stando alla prima ricostruzione, la tredicenne si era appena immersa quando sarebbe rimasta intrappolata dal sistema di aspirazione della vasca, scomparendo sott'acqua senza riuscire a riemergere. L'allarme è scattato immediatamente. Il titolare dello stabilimento balneare si è lanciato in acqua per soccorrerla e sarebbe riuscito a liberarle i capelli, rimasti impigliati nel bocchettone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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