Sestri Levante tragedia in piscina | capelli impigliati nel bocchettone 13enne in condizioni gravissime

Notizia in breve

Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita in una piscina di Sestri Levante dopo che i suoi capelli si sono impigliati in un bocchettone. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente si è verificato durante un’attività in vasca, e le autorità stanno indagando sulle cause. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali misure di sicurezza presenti all’interno della struttura.