Risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante 13enne in gravissime condizioni

Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La giovane è rimasta incastrata per i capelli e l’incidente si è verificato nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato le operazioni di estrazione e assistenza. La ragazza è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Una 13enne è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in provincia di Genova. A quanto si apprende, sarebbe rimasta incastrata per i capelli. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale, è in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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