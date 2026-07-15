Una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È stata trasportata in ospedale in codice rosso e si trova in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La piscina è stata temporaneamente chiusa e le autorità stanno conducendo le indagini. La ragazzina non ha ancora un’età precisa.

Una bambina, di cui non si conosce ancora l'età esatta, è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. La piccola è stata trasportata all'Istituto Gaslini in codice rosso. La dinamica dell'incidente E' successo oggi pomeriggio. La bambina si trovava nello stabilimento dei bagni Segesta con la mamma, sul lungomare Giovanni Descalzo. Appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell'acqua sono scattati i soccorsi. È stato il proprietario dello stabilimento, dopo che alcuni clienti hanno dato l'allarme, a buttarsi in piscina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sestri Levante, ragazzina risucchiata dal bocchettone della piscina: ricoverata in codice rosso, è gravissima

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