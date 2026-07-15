Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina a Sestri Levante 13enne gravissima al Gaslini

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dai capelli nel sistema di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nei Bagni Segesta, dove la giovane è rimasta coinvolta nel bocchettone di aspirazione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel sistema di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta a Sestri Levante. Il proprietario dello stabilimento l’ha liberata, mentre i sanitari l’hanno rianimata in attesa del trasferimento in elicottero. La piscina è stata sequestrata e sono in corso le indagini. Sestri Levante, 13enne gravissima Si è tuffata in piscina ed è rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione, impossibilitata a respirare per diversi minuti. È accaduto a Sestri Levante, protagonista suo malgrado una ragazzina di 13 anni ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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