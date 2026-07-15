Sestri Levante ragazzina di 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina | è grave

Notizia in breve

Una ragazzina di 13 anni è stata trascinata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È stata portata in ospedale in codice rosso e si trova in condizioni critiche. La giovane è stata risucchiata dall’apparecchio e ora si trova sotto le cure dei medici. La piscina è stata chiusa e sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento.