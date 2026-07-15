Sestri Levante ragazzina di 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina | è grave
Una ragazzina di 13 anni è stata trascinata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È stata portata in ospedale in codice rosso e si trova in condizioni critiche. La giovane è stata risucchiata dall’apparecchio e ora si trova sotto le cure dei medici. La piscina è stata chiusa e sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento.
Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso, si trova ora in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri. Secondo quanto sin qui ricostruito, la ragazzina sarebbe rimasta intrappolata sott’acqua, trattenuta per i capelli dalla bocchetta di aspirazione. Ad intervenire per primo, appena accortosi dei fatti, sarebbe stato lo stesso proprietario dei bagni, gettatosi in acqua con una forbice per liberare la ragazzina. Sono quindi intervenuti anche i bagnini dello stabilimento, ma quando la ragazzina è stata estratta dall’acqua aveva già perso conoscenza. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Sestri Levante, bimba di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: è graveUna bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
Sestri Levante, bambina di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: ricoverata in codice rosso, è gravissimaUna bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel pomeriggio di oggi.
Temi più discussi: La pulizia dei fondali è un successo: Baia del Silenzio sempre più pulita; Chiavari, 3 giorni di sagra della Capponadda; Il Movimento 5 Stelle Tigullio e Valli augura buon lavoro ai nuovi referenti regionali per i giovani; Raggiro, presa quarantenne. A Chiavari arrestato un altro truffatore.
Sestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina: è gravissima x.com
Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche. I soccorsi sono scattati appena i fam facebook
Sestri Levante, ragazzina di 13 anni risucchiata dalla pompa della piscina: è gravissima al GasliniUna ragazzina di 13 anni è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta, a Sestri Levante. Lo riporta il sito de Il ... gazzettadelsud.it
Sestri Levante, 13enne risucchiata da un bocchettone in piscina: è gravissimaUna ragazzina di 13 anni è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina a Sestri ... lapresse.it