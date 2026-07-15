sessismo di ranucci il silenzio del pd e delle femministe fdi e giornaliste italiane contro la sinistra

Notizia in breve

Ranucci è stato accusato di sessismo, ma nessuna femminista o esponente del Pd ha commentato. Fratelli d’Italia e le Giornaliste Italiane hanno criticato la sinistra per il silenzio. La domanda riguarda l’assenza di reazioni da parte di chi si è mostrato molto più indignato in altre occasioni. La vicenda ha suscitato reazioni solo da parte di alcuni gruppi politici e associazioni di giornaliste.