Sessismo di Ranucci il silenzio del Pd e delle femministe FdI e Giornaliste Italiane contro la sinistra
Ranucci è stato accusato di sessismo, ma nessuna femminista o esponente del Pd ha commentato. Fratelli d’Italia e le Giornaliste Italiane hanno criticato la sinistra per il silenzio. La domanda riguarda l’assenza di reazioni da parte di chi si è mostrato molto più indignato in altre occasioni. La vicenda ha suscitato reazioni solo da parte di alcuni gruppi politici e associazioni di giornaliste.
“Ma dove sono le femministe italiane? Non abbiamo sentito nessuna di coloro che sono solite stracciarsi le vesti per molto meno indignarsi davanti a comportamenti sessisti, maschilisti e indegni da parte del giornalista Sigfrido Ranucci”, accusa il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici, componente della commissione femminicidio sulla bufera sollevata da FdI su quanto scritto in un libro biografico a firma del conduttore di Report, nel quale si parla di rapporti sessuali e perfino di una morte causata da una delusione d’amore di una stagista. “Il silenzio delle colleghe del partito democratico è ‘la prova provata’ non solo del doppiopesismo che le contraddistingue ma anche del fatto che non è il comportamento in sé ad essere oggetto di disapprovazione o condivisione ma l’autore della condotta stessa a fare la differenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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