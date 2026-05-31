Una donna italiana è stata condannata per adulterio in Egitto. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e tra le associazioni di diritti umani. La condanna è stata emessa senza che siano stati resi pubblici dettagli sul procedimento. La donna si trova attualmente in una situazione di incertezza legale, mentre il caso continua a ricevere attenzione mediatica.

La condanna a Hurghada di Nessy Guerra riaccende la polemica: ecco perché il caso della madre italiana fa esplodere lo scontro sull’ipocrisia dei diritti. C’è una giovane donna italiana, Nessy Guerra, che sta vivendo un incubo che farebbe tremare i polsi a chiunque. Condannata in Egitto a sei mesi di carcere per un reato che nell’Europa civile abbiamo cancellato quasi un secolo fa – l’adulterio – e braccata da un sistema che la considera una proprietà del marito. La condanna segue il rifiuto della donna a sottoscrivere le condizioni che l’uomo poneva per ritirare la denuncia: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, prevedevano che la moglie accettasse di essere «modesta» e «fedele», di non abbandonare il tetto coniugale senza autorizzazione, di attenersi alle decisioni di lui. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Egitto, Nessy Guerra condannata per adulterio: il silenzio assordante delle «femministe a gettone»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto: «Aiutatemi, ho paura della prigione»

Notizie e thread social correlati

Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloIn Egitto, la cittadina italiana Nessy Guerra è stata condannata in primo grado per adulterio e la sentenza è stata confermata anche in appello.

Egitto, Nessy Guerra condannata a sei mesi per adulterio: ‘Aiutatemi, fate presto’Una giovane donna è stata condannata a sei mesi di reclusione in Egitto per adulterio.

Temi più discussi: Nessy Guerra, il video dell'ex marito con gli attacchi a Meloni e il contratto di matrimonio. Lei: Aiutatemi, ho paura. La sua avvocata: Rischia la vita ogni istante; Nessy Guerra parlerà alla Camera, mentre il suo ex posta un video delirante: minacce anche a Meloni; Giampaolo Guerra: Mia figlia Nessy bloccata in Egitto da 3 anni, l’Italia ci ha abbandonati; Bimba contesa in Egitto, la sanremese Nessy Guerra martedì parlerà a Montecitorio.

Questa sera ho partecipato alla Camera dei Deputati ad una conferenza sulla drammatica vicenda di Nessy Guerra. Nessy è una cittadina italiana che è stata condannata in Egitto per un reato che in Italia non esiste più da decenni: l’adulterio. Non bastano più x.com

Nessy Guerra condannata in Egitto per adulterio: l'annuncio del ministro TajaniContatti diplomatici tra Italia ed Egitto per la tutela di Nessy Guerra e della figlia, tra condanna per adulterio, blocco dell’espatrio e possibili sviluppi per un rientro in patria. notizie.it

L’italiana Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto: Aiutatemi, ho pauraÈ stata condannata in Egitto a sei mesi di carcere per adulterio. E ora c'è il rischio concreto che perda la figlia di tre anni. Nessy Guerra, 26enne italiana originaria di Sanremo, ha così lanciato u ... oggi.it