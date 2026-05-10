Le femministe contro gli Alpini la sinistra islamica e Massimo Giannini | ecco il podio dei peggiori
Questa settimana, le femministe che si sono opposte agli Alpini occupano il terzo posto nella classifica dei peggiori. La polemica riguarda alcuni commenti e iniziative legate alla presenza del gruppo alpino. La vicenda ha suscitato reazioni di diversa natura, con critiche e commenti che si sono susseguiti sui social e sui media. La discussione ha coinvolto anche altri attori politici e sociali, alimentando un dibattito acceso.
Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo le femministe schierate contro gli Alpini. Il manifesto pubblicato in occasione dell'adunata di Genova recita così: "Abbiamo pensato di fornire alle donne e alle persone della comunità LGBTQIA+ strumenti per affrontare queste giornate di potenziali disagi, molestie e cat calling". Volantini, fischietti per dare l’allarme, form e numero di telefono per sporgere denuncia. C’è davvero di tutto in questa offensiva spirale ideologica che calpesta le penne nere. Per queste femministe, "dietro alla narrazione simpatica e solidale che parla di uomini pronti a intervenire per alluvioni e terremoti" e di "allegre compagnie di vecchietti goliardi, si nasconde” una cultura “basata su forza, autorità gerarchica e machismo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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