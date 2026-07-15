Serve meno burocrazia e molte più abitazioni

Trovare una casa a Capannori è sempre più difficile, con molte famiglie che incontrano ostacoli a causa di un mercato immobiliare saturo e con pochissime abitazioni disponibili. La carenza di alloggi sta portando a un’emergenza sociale, poiché numerosi nuclei familiari cercano un’abitazione senza riuscirci. La richiesta di case supera di gran lunga l’offerta, rendendo complesso l’accesso alla residenza per molte persone.

Trovare una casa a Capannori è diventata un’impresa sempre più difficile per decine di famiglie e la carenza di alloggi sta trasformando il diritto alla casa in una vera e propria emergenza sociale poiché sono molti i nuclei familiari che cercano un’abitazione ma si scontrano con un mercato saturo e una disponibilità di immobili quasi azzerata. E’ quanto afferma il consigliere comunale Domenico Caruso per il quale il nuovo Piano Operativo dovrà contenere prescrizioni chiare tese alla massima semplificazione burocratica, capaci di sbloccare il settore edile in modo tale da dare una risposta concreta alla persone in cerca di case. "Sotto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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