Facciamo orari da impiegati ma il lavoro nero non si ferma nemmeno la domenica serve meno burocrazia

In una città come Piacenza, il fenomeno del lavoro nero si manifesta anche durante la domenica, nonostante le imprese rispettino orari da impiegati. Le autorità e le associazioni sottolineano come la burocrazia possa rappresentare un ostacolo nella lotta allo sfruttamento. Diversi soggetti si sono uniti per sensibilizzare sull’argomento, evidenziando la diffusione di forme di schiavitù moderna legate allo sfruttamento del lavoro in vari settori.

Mettere insieme voci, competenze differenti per far aumentare la consapevolezza attorno ad un fenomeno, la schiavitù moderna legata allo sfruttamento del lavoro, che è presente anche in una realtà come Piacenza. Un fenomeno la cui complessità richiede un approccio multilaterale e, soprattutto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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