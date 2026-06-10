Basta riforme di facciata | servono meno burocrazia e più risorse Lettera

Un insegnante con quindici anni di esperienza ha scritto una lettera al ministro dell’istruzione, chiedendo di ridurre la burocrazia e aumentare le risorse per le scuole. L’intervento si focalizza sulla necessità di riforme concrete e di sostegni finanziari, evitando modifiche di facciata. La docente sottolinea che le attuali misure non affrontano i problemi reali del settore scolastico.

Inviata da Caterina La Scaleia – Egregio Signor Ministro, Le scrivo da insegnante di ruolo in una scuola di secondo grado, in servizio da quindici anni. Quindici anni passati tra i banchi, a contatto diretto con i ragazzi, le loro famiglie e le mille complessità di un sistema che, troppo spesso, sembra studiato da chi la scuola non la frequenta da decenni. Sento il dovere professionale e civico di farle presente il punto di vista di chi sta in prima linea, bilancio alla mano, su quanto accaduto in questo ultimo anno scolastico. 1. Valutazione, sanzioni ed empatia: il valzer delle contraddizioni Lo scorso anno abbiamo assistito alla protesta di diverse studentesse e studenti che si sono rifiutati di sostenere il colloquio orale della Maturità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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