L’allenatore e il nuovo direttore sportivo sono stati presentati alla stampa in vista della stagione di Serie B. La squadra ha iniziato gli allenamenti al Centro Arvedi e partirà per il ritiro di Ronzone il 26 luglio. Durante la conferenza sono stati affrontati temi riguardanti il campo, il mercato e le strategie per la prossima stagione. Giampaolo ha confermato la propria presenza, mentre Botturi ha commentato le prime impressioni sulla rosa e sui piani futuri.

Campo, mercato e strategie. Tanti i temi toccati nella prima conferenza stampa della stagione in casa Cremonese (da ieri i primi allenamenti al Centro Arvedi, il 26 luglio partenza per il ritiro di Ronzone), con l’allenatore Giampaolo e il neo ds Christian Botturi protagonisti. "Quando ho incontrato il mister - spiega il dirigente - ho avuto un’ottima chiacchierata e dopo cinque minuti avevo già deciso di proseguire con lui. Ho trovato un elevato spessore umano e nel calcio di oggi trovare questa serietà e lealtà è un valore aggiunto del nuovo percorso che faremo insieme". "Io sono stato chiaro con il direttore - replica Giampaolo - perché gli ho detto in modo schietto che se il problema era togliere uno degli allenatori a libro paga (sotto contratto c’è anche Davide Nicola, ndc) mi sarei levato di mezzo subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B: l’allenatore Giampaolo (confermato) e il nuovo ds Botturi pronti per la stagione del rilancio. "La Cremonese trasmette brividi positivi»

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