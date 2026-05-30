Due candidati sono in corsa per il ruolo di direttore sportivo: Botturi e Rinaudo. Stillitano sta valutando tra i due, mentre Roberts garantisce un sostegno economico. La società affronta difficoltà tecniche ed economiche legate alla Serie C e alle procedure burocratiche da gestire. La decisione finale sul nuovo ds è imminente.

Le rassicurazioni di Stillitano, la forza economica di Roberts, le problematiche tecniche e economiche della Serie C, le incombenze burocratiche. Il nuovo Spezia ripartirà da queste basi, che già il presidente Stillitano aveva illustrato nel post gara di Pescara ma che, evidentemente, non sono servite a fugare allarmismi ingiustificati. Stillitano ha ribadito ai dipendenti concetti già chiari: "Roberts resta alla guida del club perseguendo nel suo progetto, c’è la convinzione di continuare ripartendo da zero, vogliamo essere competitivi". Nessun problema di costi di gestione, questi saranno sostenuti da Roberts che continuerà ad assicurare stabilità economica al club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corsa a due per il nome del nuovo ’ds’. Stillitano sceglie fra Botturi e Rinaudo

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