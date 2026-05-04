Giampaolo sta accompagnando la Cremonese in Serie B

La Cremonese ha deciso di cambiare allenatore, esonerando Nicola e affidando la squadra a Giampaolo. La motivazione di questa scelta non è stata resa nota ufficialmente dai vertici del club. La decisione è arrivata in un momento di transizione, con Giampaolo che sta guidando la squadra verso la Serie B. Non sono stati comunicati dettagli sulle ragioni che hanno portato alla sostituzione dell’allenatore precedente.

È un mistero che cosa possa aver indotto i dirigenti della Cremonese a esonerare Nicola e a sostituirlo con Giampaolo. Sono le singolarità del mondo del calcio dove in fin dei conti è tutto lasciato all’approssimazione. Giampaolo sta semplicemente accompagnando la Cremonese in Serie B e non poteva essere altrimenti. Dopo la netta sconfitta a Napoli per 4-0 (ha segnato persino De Bruyne, abbiamo detto tutto), i grigiorossi sono stati battuti in casa dalla Lazio di Sarri. Non è bastato nemmeno il gol del vantaggio su Bonazzoli con la involontaria complicità del portiere Motta autore di un clamoroso errore. I biancocelesti hanno ugualmente rimontato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giampaolo sta accompagnando la Cremonese in Serie B Notizie correlate Leggi anche: Tudor sta accompagnando il Tottenham in Serie B: 1-3 col Crystal Palace (i tifosi vanno via a fine primo tempo) Salta un'altra panchina in Serie A. La Cremonese esonera Nicola, ora in pole c'è GiampaoloDavide Nicola non è più l’allenatore della Cremonese: la società grigiorossa ha annunciato in una nota di «aver sollevato dalla conduzione tecnica...