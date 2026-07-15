Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in assenza di accordo, si procederà con attacchi a centrali e ponti. Dopo una serie di raid e il ripristino del blocco navale, non sono state annunciate modifiche alle misure militari. La minaccia riguarda l’eventualità di ulteriori azioni militari per riaprire lo Stretto di Hormuz, bloccato dalla paralisi del traffico marittimo. Nessun dettaglio su tempi o modalità delle operazioni.

Donald Trump minaccia un'ulteriore escalation in Iran. Nonostante la nuova ondata di raid statunitensi e il ripristino del blocco navale contro i porti di Teheran, il presidente Usa lascia aperta la possibilità di una nuova stretta militare per sbloccare la paralisi nello Stretto di Hormuz. Gli attacchi "continueranno finché io non dirò basta", ha spiegato il tycoon, aggiungendo che Teheran "non ha altra scelta" se non quella di raggiungere un accordo. "Vogliono raggiungerlo, ma ogni volta che lo fanno lo violano", ha detto Trump, che secondo Axios martedì ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere un'offensiva di portata ben maggiore rispetto agli attuali raid nell'area di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Senza accordo colpiremo centrali e ponti". Trump valuta l'offensiva

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Quarta notte di attacchi Usa a Hormuz, Trump: Colpiremo centrali e ponti - 1mattina News 15/07/26

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