Iran la guerra in diretta Trump | Senza accordo colpiremo centrali e ponti I pasdaran lanciano missili su cargo e petroliere

Gli Stati Uniti minacciano di colpire centrali e ponti in Iran se non si raggiunge un accordo, mentre i pasdaran hanno lanciato missili contro cargo e petroliere. Continuano gli scambi di colpi tra le forze iraniane e americane, con il presidente statunitense che ha dichiarato che gli attacchi proseguiranno fino a nuovo ordine. La situazione rimane in escalation, senza segnali di de-escalation nelle ultime ore.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Continuano scambi di colpi tra Teheran e Washington. Trump: “Attacchi all'Iran continueranno finché non dirò basta. Senza accordo colpiremo centrali e ponti. I pasdaran bloccano Hormuz lanciando missili su cargo e petroliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iran, Trump esulta per lattacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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#Tv2000 - Usa-Iran, è guerra. Contesa sui dazi per Hormuz #14luglio #Tv2000 #Hormuz #USA #Iran #MedioOriente #Petrolio #Trump #Energia #Golfo #CrisiInternazionale #OilPrice #Military #Escalation @tg2000it x.com

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