Trump all’Iran | Il tempo stringe senza un accordo colpiremo duramente

Un dirigente di alto livello ha dichiarato che il tempo per raggiungere un accordo con l’Iran si sta esaurendo e ha avvertito che, in assenza di un'intesa, ci saranno conseguenze severe. La comunicazione suggerisce che l’azione sarà rapida e contundente se le trattative non progrediranno. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di tensione crescente tra le parti, mentre si cercano soluzioni diplomatiche a questioni di rilievo internazionale.

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