Trump all’Iran | Il tempo stringe senza un accordo colpiremo duramente
Un dirigente di alto livello ha dichiarato che il tempo per raggiungere un accordo con l’Iran si sta esaurendo e ha avvertito che, in assenza di un'intesa, ci saranno conseguenze severe. La comunicazione suggerisce che l’azione sarà rapida e contundente se le trattative non progrediranno. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di tensione crescente tra le parti, mentre si cercano soluzioni diplomatiche a questioni di rilievo internazionale.
«Per l’Iran il tempo stringe, ed è meglio che si muovano velocemente, altrimenti di loro non rimarrà nulla ». L’ha scritto Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth. Subito dopo, intervistato dall’emittente israeliana Channel 12, ha aggiunto: «Se non verranno da noi con un’offerta migliore, li colpiremo più duramente di come abbiamo fatto finora». Secondo la Cnn, il tycoon ha convocato al suo golf club in Virginia i suoi massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. All’incontro erano presenti il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CiaJohn Ratcliffe e l’inviato speciale Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace
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