Semplificazione amministrativa audizione dell’Anas
Giovedì 16 luglio, la Commissione parlamentare per la semplificazione ha ascoltato i rappresentanti di Anas nell’ambito di un’indagine sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Durante l’audizione sono stati discussi aspetti relativi alle procedure amministrative e alle modalità di comunicazione tra enti e utenti. La Commissione ha raccolto informazioni su eventuali criticità e proposte di miglioramento del processo di semplificazione.
ROMA – Giovedì 16 luglio la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi, svolgerà l’audizione dei rappresentanti di Anas spa. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.45, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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