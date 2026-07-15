Semplificazione amministrativa audizione dell’Anas

Notizia in breve

Giovedì 16 luglio, la Commissione parlamentare per la semplificazione ha ascoltato i rappresentanti di Anas nell’ambito di un’indagine sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Durante l’audizione sono stati discussi aspetti relativi alle procedure amministrative e alle modalità di comunicazione tra enti e utenti. La Commissione ha raccolto informazioni su eventuali criticità e proposte di miglioramento del processo di semplificazione.