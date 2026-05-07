Al via la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara
La giunta regionale ha deciso di avviare la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'ente che si occupa di promuovere progetti di sviluppo e investimenti nella zona. La procedura prevede la messa in liquidazione dell’organizzazione e la gestione delle operazioni finalizzate alla chiusura. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa decisione.
La giunta regionale ha deliberato l’avvio della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale (Csi) dell’area Chieti-Pescara. “Una scelta necessaria per garantire legalità, tutela dei lavoratori e dei creditori e rilancio delle aree industriali” spiegano dalla.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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