Al via la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara

La giunta regionale ha deciso di avviare la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'ente che si occupa di promuovere progetti di sviluppo e investimenti nella zona. La procedura prevede la messa in liquidazione dell’organizzazione e la gestione delle operazioni finalizzate alla chiusura. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa decisione.