Semi specie e sapori | a Pratovecchio un incontro sulla biodiversità e sul futuro dei territori

Giovedì 16 luglio alle 17.30 nel Giardino Nardi Berti di Pratovecchio si svolge una tavola rotonda dedicata alla biodiversità, agricoltura, paesaggio, prodotti locali e comunità. La discussione si concentra sulla relazione tra specie, sapori e territori. Contestualmente, viene presentato ufficialmente il progetto Festesagge 2026. L'incontro coinvolge esperti e rappresentanti locali e si svolge in un contesto di confronto pubblico.

Arezzo, 15 luglio 2026 – e la presentazione ufficiale del progett o Festesagge 2026. Giovedì 16 luglio, alle ore 17.30, nel Giardino Nardi Berti di Pratovecchio, si terrà una tavola rotonda dedicata al rapporto tra biodiversità, agricoltura, paesaggio, prodotti locali e comunità. Dopo i saluti istituzionali, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di Francesco Sottile, agronomo, docente di Agroecologia all’Università di Palermo e rappresentante di Slow Food Italia; Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; e Daiana Dallaporta, presidente della Cooperativa di Comunità di Corezzo. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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