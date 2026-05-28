Un mattone per Amatrice | il 29 maggio confronto sulla ricostruzione e sul futuro dei territori colpiti dal sisma

Da perugiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 maggio si terrà un confronto sulla ricostruzione e il futuro dei territori colpiti dal sisma di dieci anni fa nell’Appennino centrale. Al meeting parteciperanno rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti, che discuteranno dello stato attuale dei lavori di ricostruzione e delle questioni ancora da affrontare. L’evento intende fare il punto sul percorso di ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito Amatrice e zone vicine.

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A dieci anni dal sisma che ha colpito duramente Amatrice e l’Appennino centrale, istituzioni, professionisti ed esperti faranno il punto sul percorso della ricostruzione e sulle sfide ancora aperte. Venerdì 29 maggio, dalle ore 14 alle 18.30, all’Auditorium della Laga di Amatrice, si terrà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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