Settimana della Biodiversità Pugliese | a Villa Framarino Semi di Biodiversità
Durante la settimana dedicata alla Biodiversità Pugliese, un evento si è svolto presso Villa Framarino intitolato “Semi di Biodiversità”. La manifestazione è stata organizzata dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti. L’iniziativa ha previsto attività legate alla promozione e alla conservazione delle varietà di semi locali, coinvolgendo diverse realtà del territorio. Sono state presentate varietà di semi autoctoni e si sono svolti laboratori pratici per il pubblico.
Nell’ambito della settimana della Biodiversità Pugliese, promossa dall'assessorato regionale all'Agricoltura e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (D.I.S.S.PA.) dell'Università degli Studi di Bari, domani, martedì 19, e giovedì 21 maggio, presso Villa Framarino. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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