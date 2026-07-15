La squadra di Piancastagnaio si sta allenando intensamente, con sessioni di lavoro sul campo per prepararsi alle prossime partite. La Pianese si sta concentrando sulla preparazione in vista delle prime sfide ufficiali, tra cui la Coppa Italia e il campionato di Lega Pro. La preparazione include esercitazioni tattiche e fisiche, con l’obiettivo di arrivare al debutto in buona forma.

La Pianese continua a lavorare sul campo, per mettere benzina nel motore e tirare a lucido la carrozzeria, in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, la Coppa Italia e il campionato. Campionato che si preannuncia già pieno di insidie, composto da squadre blasonate che hanno tutta l’intenzione di fare la voce grossa. L’attesa, quindi, è di conoscere la composizione dei gironi e il cammino che le zebrette dovranno compiere per scrivere altre belle pagine di storia bianconera. Non ci sarà da aspettare poi molto: la Serie C, a tal proposito, ha ufficializzato le date in cui vedrà la luce la nuova Lega Pro. Mercoledì 29 luglio verrà... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seie C. Pianese al lavoro a Piancastagnaio. Occhi puntati sulla nuova Lega Pro

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