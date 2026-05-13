A Piacenza occhi puntati sulla nutrizione pediatrica

A Piacenza si svolge un evento dedicato alla nutrizione pediatrica, un appuntamento di rilevanza nazionale che si concentra sulla salute dei bambini e degli adolescenti. La manifestazione riunisce professionisti del settore e si focalizza su tematiche legate all’alimentazione e al benessere dei più giovani. L'iniziativa rappresenta un momento di confronto e aggiornamento su questioni legate alla salute infantile.

La salute dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità che guarda lontano. A partire da questa consapevolezza torna a Piacenza l’ importante appuntamento scientifico di rilievo nazionale, dedicato alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 22 e 23 maggio, al Best Western Park Hotel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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