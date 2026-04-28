A Boscoreale, i lavori per la nuova scuola con parcheggio in Piazza Vargas procedono a ritmo sostenuto, diventando uno dei cantieri più grandi della zona vesuviana. La realizzazione dell’edificio rappresenta una delle tappe più significative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di offrire una struttura moderna ai cittadini. I lavori sono attualmente in corso e si prevede che verranno completati nel prossimo periodo.

Tempo di lettura: 2 minuti È corsa contro il tempo, uno dei cantiere più grandi del vesuviano diventerà una scuola. Nuova, antisismica, con un grande parcheggio a servizio del quartiere. Sorgerà in Piazza Vargas grazie ai fondi del PNRR. L’opera, attesa da anni, da famiglie e docenti dell’IC 2 Dati, vale oltre 3 milioni di euro e rientra nella Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Della demolizione durante i primi giorni di marzo scorso si è raccontato tanto sui social, oggi i cittadini seguono la ricostruzione dell’edificio moderno che dovrebbe essere su due piani, avere quindici aule, laboratori, mensa e palestra.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pnrr a Boscoreale, occhi puntati sulla nuova scuola con parcheggio a Piazza Vargas

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