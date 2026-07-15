Sei troppo grasso non ti rinnovo il contratto | 26enne di Taranto porta l’azienda davanti al giudice del lavoro

Un giovane di 26 anni di Taranto ha denunciato il datore di lavoro presso il giudice del lavoro, accusando discriminazione. Secondo la denuncia, il contratto non è stato rinnovato perché considerato “troppo grasso”. La vicenda riguarda un licenziamento che, secondo il lavoratore, sarebbe stato motivato da ragioni legate all’aspetto fisico. La causa è attualmente in corso.

Non gli sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro perché ritenuto « troppo grasso ». È la vicenda denunciata da un giovane di 26 anni della provincia di Taranto, che ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro sostenendo di essere stato discriminato dal proprio datore di lavoro. Assistito dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, l’ex dipendente – scrive il Corriere della Sera – depositerà un ricorso al Tribunale di Taranto chiedendo il « ripristino del rapporto di lavoro » e il « risarcimento dei danni patrimoniali e morali » che ritiene di aver subito a causa del comportamento dell’azienda. Dal computer ai cantieri: il cambio repentino di mansioni. 🔗 Leggi su Open.online

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