A Crispiano, un giovane di 26 anni ha perso il lavoro perché ha deciso di non seguire una dieta dimagrante proposta dall’azienda. L’azienda non ha rinnovato il contratto di lavoro di Balestra dopo questa scelta. L’interessato ha dichiarato di non essere in sovrappeso e ha contestato la decisione dell’azienda. Nessun dettaglio su eventuali azioni legali o altre motivazioni legate alla decisione di non rinnovare il contratto.

A Crispiano, al 26enne Cosimo Balestra non sarebbe stato rinnovato il contratto di lavoro in azienda in seguito alla sua decisione di non seguire una dieta dimagrante. Pronto il ricorso al giudice: “Chiederò il reintegro e i danni morali e patrimoniali, non sono filiforme ma neanche grasso“. Perché Cosimo Balestra ha perso il lavoro La vicenda che vede protagonista Cosimo Balestra, in possesso di diploma informatico, è stata raccontata dal Corriere della Sera, anche attraverso le parole dello stesso 26enne. Balestra ha raccontato di essere stato assunto a febbraio in un’impresa edile di Crispiano “come impiegato con un contratto da metalmeccanico, pur avendo conseguito il titolo di perito informatico”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Cosimo Balestra perde il lavoro a Crispiano a causa della mancata dieta e accusa l'azienda, "non sono grasso"

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