Un lavoratore è stato licenziato a Taranto perché il datore di lavoro ha deciso di non rinnovare il contratto, ritenendo che il suo peso fosse troppo elevato. La motivazione fornita è stata che, per mantenere l’impiego, il dipendente avrebbe dovuto iniziare un percorso di dimagrimento. Il lavoratore ha annunciato un ricorso legale contro questa decisione.

L’azienda non gli rinnova il contratto di lavoro perché lo considera troppo grasso. E il datore di lavoro subordina la prosecuzione del rapporto all’avvio di un percorso di dimagrimento. Adesso la vicenda finirà davanti al giudice del lavoro del tribunale di Taranto perché l'ormai ex dipendente, un giovane di 26 anni, assistito dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, depositerà un ricorso chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale correlati alla condotta del titolare. Il 26enne, un perito informatico, viene assunto a febbraio in un'impresa edile della provincia come impiegato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - «Se non inizi a dimagrire, non ti assumo». A Taranto lavoratore licenziato perché grasso: pronto il ricorso al giudice

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