Attese per i crocieristi sbarcati | Due interventi su via Baiona

Da fine settembre, i crocieristi che arriveranno a Ravenna inizieranno a sbarcare nel nuovo terminal di Porto Corsini, attualmente in fase di completamento. Prima di questa data, le navi continueranno a ormeggiare in altri punti della città. Nei prossimi giorni, sulla via Baiona, sono previsti due interventi che potrebbero causare alcuni disagi per i visitatori e i residenti. Questi lavori sono finalizzati a migliorare l’accessibilità e la viabilità dell’area portuale.

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Sarà un periodo con qualche disagio per i crocieristi in arrivo a Ravenna. Che comunque, dal prossimo 26 settembre, attraccheranno al nuovo terminal di Porto Corsini in via di ultimazione. Ma a pesare per ora sono i lavori in corso sulla via Baiona per il progetto di elettrificazione delle banchine. E qualcosa ne sanno i turisti arrivati lo scorso 3 maggio. Come riporta questo pomeriggio in un question time in Consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, "per la prima crociera dell’anno non è andato proprio tutto bene". Tutt’altro. "Le procedure di sbarco hanno evidenziato notevolissime difficoltà e molti crocieristi che hanno optato nell’utlizzo del trasporto pubblico locale, cioè la linea 90, per raggiungere il centro città, si sono visti costretti a lunghe attese alla pensilina della fermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attese per i crocieristi sbarcati: "Due interventi su via Baiona" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa dalle mareggiate, Ferrero (FdI): "Per Pialassa Baiona e pineta pensare a interventi strutturali e porte vinciane"Il consigliere di Fratelli d'Italia chiede alla Regione di pensare a soluzioni che impediscano l’ingresso incontrollato di acqua marina durante le... Leggi anche: Notte horror per due crocieristi: accerchiati, picchiati e rapinati. Otto arresti Crociere, previsti 15,1 milioni di crocieristi: Napoli seconda nella classifica dei porti italianiSecondo le previsioni di Cemar Agency Network presentate al Seatrade cruise global di Miami, nel 2026 i porti italiani accoglieranno 15,1 milioni di crocieristi: L'Italia si conferma la principale ... ilmattino.it Civitavecchia regina delle crociere. Nel 2026 attesi 4 milioni di passeggeriPer le crociere è il porto di Roma che vince la sfida del Mediterraneo. Dal Seatrade di Miami, il Salone mondiale delle crociere, arriva la conferma: nel 2026 a Civitavecchia ... ilmessaggero.it