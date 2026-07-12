Un operaio in stato vegetativo è stato colpito in pieno volto da una carrucola in ferro durante un intervento di rimozione di un pulitore difettoso nell’altoforno spento di una acciaieria. L’incidente è avvenuto il 13 giugno, quando si cercava di sollevarlo con una gru. Sono state iscritte nel registro degli indagati altre quattro persone, tra cui due dirigenti.

Il 13 giugno, l’altoforno dell’acciaieria della Dalmine era spento. Andava rimosso e sistemato un pulitore che dava problemi. Nel tentare di sollevarlo con una gru, un operaio è stato colpito in pieno volto da una carrucola in ferro. Era agganciata a una cinghia, che si è rotta, generando come una frustata violentissima. M.V., rumeno di 55 anni residente a Parre, sposato e con figli, sembra iniziare a rispondere agli stimoli, ma, di fatto, è ancora in stato vegetativo agli Spedali Civili di Brescia. L’altro giorno il pm Emanuele Marchisio ha affidato l’incarico per la consulenza che dovrà ricostruire nei dettagli l’incidente e chiarire se ci siano responsabilità. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Incidente alla Tenaris di Dalmine, altri quattro indagati: ci sono anche due dirigenti. L'operaio in stato vegetativo

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