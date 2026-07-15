Il gruppo consiliare ‘Grottammare C’è’ ha commentato il secondo stralcio del progetto ‘Naturammare’, approvato dalla Giunta comunale con una deliberazione non specificata. La loro dichiarazione si limita a definire la situazione come “da verificare”, senza fornire ulteriori dettagli o giudizi. La discussione riguarda l’autorizzazione e l’attuazione di questa parte del progetto, senza indicare eventuali implicazioni o contestazioni ufficiali.

Il gruppo consiliare ‘Grottammare C’è’ torna sull’istituzione del secondo stralcio del progetto ’Naturammare’, autorizzato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 131 del 9 giugno 2026. Lo fa con un’interrogazione in cui lancia anche alcuni interrogativi. Partiamo dalla questione ‘territoriale’. Secondo alcune segnalazioni pervenute ai membri di Grottammare c’è, infatti, una parte dell’area interessata dalla perimetrazione potrebbe ricadere, in tutto o in parte, su particelle che non apparterrebbero al demanio marittimo. "Si tratta di una circostanza che dovrà essere verificata con la massima attenzione attraverso la documentazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Secondo stralcio Naturammare: "È una situazione da verificare"

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